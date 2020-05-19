Лидеры евразийской пятерки рассмотрели стратегию развития на пять лет

Новости

Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 20:56
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 20:55
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 20:47
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 20:28
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 20:25
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 20:12
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 20:10
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 20:02
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19:53
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6% 18:32
Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ 18:30
На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 20:15
Рубрика: Власть

Формула рынка

Лидеры евразийской пятерки рассмотрели стратегию развития на пять лет
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Во вторник лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели видеосаммит - уже второй в этом формате. На повестке был важный вопрос для будущего союза - Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ одобрили, но отправили на доработку.
Владимир Путин объяснил коллегам по ЕАЭС, почему ввести единый тариф на транзит газа пока невозможно. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин объяснил коллегам по ЕАЭС, почему ввести единый тариф на транзит газа пока невозможно. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин объяснил коллегам по ЕАЭС, почему ввести единый тариф на транзит газа пока невозможно. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В заседании приняли участие лидеры стран "пятерки" - России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, а также глава государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Фото: БЕЛТА
Саммит ЕАЭС изменил традиционный протокол работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как председатель саммита, предложил выбрать между двумя вариантами регламента. Первый - провести совещание традиционно: узкий состав, после перерыва расширенный. Второй - организовать единое заседание, "никого не выставляя за дверь из делегаций". "Тем более секретов нет", - добавил он. Лидеры согласились со вторым вариантом. И тогда к трансляции подключили молдавского лидера.

Сложные времена, связанные с пандемией, напрямую отразились на функционировании ЕАЭС. Тем не менее президенты уже второй раз смогли собраться "на удаленке". "Много предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономики, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - отметил Владимир Путин.

В стратегии, проект которой предстояло утвердить, были прописаны задачи по завершению формирования общего рынка, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства. "Получился действительно масштабный документ, определяющий курс Евразийского экономического союза на ближайшую и среднесрочную перспективу", - оценил президент РФ.

Фото: БЕЛТА
Заседание лидеров ЕАЭС пройдет осенью в Минске

Проект был практически согласован: кроме одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа. Есть формула, которую поддерживают Россия, Казахстан и Киргизия: подходы к ценообразованию на "голубое топливо" можно определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа. Но формулу пока не принимают Ереван и Минск: они предлагают единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа.

"Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения", - объяснил позицию Москвы Путин. Столь глубокий уровень интеграции еще не достигнут, и пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал, считает он. Это обычная мировая практика.

Позиция Москвы: Единый газовый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения

"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня", - предложил Путин. А обсуждение подходов к ценообразованию на газ продолжить по линии Евразийской экономической комиссии, при этом укрепить ее организационную роль, усилить ответственность.

Российский президент также отметил, что с ЕАЭС уже установили тесные прямые контакты многие государства и интеграционные структуры, и их становится все больше. В активе международные соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, на продвинутом этапе переговоры с Израилем и Египтом, запущены торговые консультации с Индией, перечислил он и призвал уделять первостепенное внимание поддержанию диалога и с другими партнерами. Все это позволит в перспективе создать Большое евразийское партнерство.

Фото: iStock
Путин: Ввести единый тариф на транзит газа в ЕАЭС пока невозможно

Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, заявил Лукашенко. "С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том, что актуальность проблемы постоянно возрастает", - констатировал он и призвал найти консенсус.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что в условиях глобальных экономических вызовов для его страны особенно остро ощущается необходимость скорейшего формирования общего рынка газа. "Единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции", - подчеркнул он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отложить принятие стратегии до очного саммита: "Есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и проработки". Лукашенко предложил провести очный саммит в Минске осенью. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал внести коррективы в стратегию из-за пандемии. Ожидается резкое снижение объемов производства и крайне важно усиливать кооперацию в сельском хозяйстве, считает он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Самозанятым вернут налоги за 2019 год на карту
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются
Российские Ту-22 пролетели над нейтральными водами Черного моря
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве