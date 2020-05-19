Лидеры евразийской пятерки рассмотрели стратегию развития на пять лет

Во вторник лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели видеосаммит - уже второй в этом формате. На повестке был важный вопрос для будущего союза - Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ одобрили, но отправили на доработку.

Владимир Путин объяснил коллегам по ЕАЭС, почему ввести единый тариф на транзит газа пока невозможно. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В заседании приняли участие лидеры стран "пятерки" - России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии, а также глава государства-наблюдателя при ЕАЭС, президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, как председатель саммита, предложил выбрать между двумя вариантами регламента. Первый - провести совещание традиционно: узкий состав, после перерыва расширенный. Второй - организовать единое заседание, "никого не выставляя за дверь из делегаций". "Тем более секретов нет", - добавил он. Лидеры согласились со вторым вариантом. И тогда к трансляции подключили молдавского лидера.

Сложные времена, связанные с пандемией, напрямую отразились на функционировании ЕАЭС. Тем не менее президенты уже второй раз смогли собраться "на удаленке". "Много предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавирусной инфекции, восстановить рост экономики, решить вопросы, связанные с социальными проблемами", - отметил Владимир Путин.

В стратегии, проект которой предстояло утвердить, были прописаны задачи по завершению формирования общего рынка, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства. "Получился действительно масштабный документ, определяющий курс Евразийского экономического союза на ближайшую и среднесрочную перспективу", - оценил президент РФ.

Проект был практически согласован: кроме одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа. Есть формула, которую поддерживают Россия, Казахстан и Киргизия: подходы к ценообразованию на "голубое топливо" можно определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа. Но формулу пока не принимают Ереван и Минск: они предлагают единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа.

"Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения", - объяснил позицию Москвы Путин. Столь глубокий уровень интеграции еще не достигнут, и пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал, считает он. Это обычная мировая практика.

Позиция Москвы: Единый газовый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения

"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменений, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее сегодня", - предложил Путин. А обсуждение подходов к ценообразованию на газ продолжить по линии Евразийской экономической комиссии, при этом укрепить ее организационную роль, усилить ответственность.

Российский президент также отметил, что с ЕАЭС уже установили тесные прямые контакты многие государства и интеграционные структуры, и их становится все больше. В активе международные соглашения с Китаем, Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, на продвинутом этапе переговоры с Израилем и Египтом, запущены торговые консультации с Индией, перечислил он и призвал уделять первостепенное внимание поддержанию диалога и с другими партнерами. Все это позволит в перспективе создать Большое евразийское партнерство.

Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, заявил Лукашенко. "С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том, что актуальность проблемы постоянно возрастает", - констатировал он и призвал найти консенсус.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что в условиях глобальных экономических вызовов для его страны особенно остро ощущается необходимость скорейшего формирования общего рынка газа. "Единый рынок энергоресурсов с недискриминационными принципами функционирования должен стать одной из основ нашей интеграции", - подчеркнул он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отложить принятие стратегии до очного саммита: "Есть вопросы, требующие дополнительного обсуждения и проработки". Лукашенко предложил провести очный саммит в Минске осенью. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал внести коррективы в стратегию из-за пандемии. Ожидается резкое снижение объемов производства и крайне важно усиливать кооперацию в сельском хозяйстве, считает он.