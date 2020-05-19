Лукашенко призвал ЕАЭС к консенсусу по ценообразованию на транспортировку газа

Вопрос ценообразования по транспортировке газа на рынке Евразийского экономического союза пока не урегулирован, констатировал на видеосаммите ЕАЭС президент Беларуси Александр Лукашенко, призвав найти консенсус.

"Ситуация в мире и на постсоветском пространстве находится в постоянной динамике", - отметил белорусский лидер, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета. Но ее восприятие в большинстве стран начинает кардинально меняться, добавил он. "Длительные карантины и самоизоляция населения отчетливо показали, что даже у сверхдержав нет запаса прочности, позволяющего в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики", - сказал президент Беларуси.

Все чаще звучат самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов, продолжил Лукашенко. И одной из наиболее особых проблем называют вопрос обеспечения продовольствием. "Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных отраслей наших стран, одновременно приняв все меры по защите людей", - сказал он.

Лукашенко также выразил надежду, что Россия, как локомотив ЕАЭС, будет соотносить меры по возобновлению экономического роста с договоренностями в рамках Союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран.

Перейдя к повестке, главным вопросом белорусский президент назвал принятие Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран", - считает он. И хотя подготовка документа шла сложно, удалось выйти на согласованные решения по всем направлениям углубления интеграции.

Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, заявил Лукашенко. "С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том, что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус", - призвал он.