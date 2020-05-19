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19.05.2020 11:21
Рубрика: Власть

Матвиенко: Пятеро сенаторов переболели коронавирусом

Текст: Галина Мисливская

Новая коронавирусная инфекция не обошла стороной Совет Федерации. Как рассказала в интервью "Интерфаксу" спикер Валентина Матвиенко, несколько членов СФ перенесли заболевание.

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"Пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты, - сообщила она. - Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации. Кто-то контактировал с родственниками, другие причины".

Все заболевшие сенаторы уже выздоровели, закрыта большая часть больничных и в аппарате Совфеда.

С самого начала режима ограничений в Совфеде были приняты меры предосторожности - режим самоизоляции, ограничений, полная регулярная дезинфекция помещений. "Сейчас строго соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование", - сообщила Матвиенко.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Завтра в Совфеде пройдет пленарное заседание, перед его началом "снова все сенаторы пройдут тестирование" на коронавирус, заявила спикер. В зал заседаний будут допущены только те, чей анализ покажет отрицательный результат.

"Хотя сейчас уже ситуация развивается, скажем, не так остро, как в предыдущее время, тем не менее, расслабляться рано. Дисциплина, соблюдение требований - это залог нашего успеха. И мы должны показывать в этом пример", - добавила Валентина Матвиенко.

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