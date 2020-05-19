Медведев назвал выход из режима самоизоляции главной задачей для России

Новости

ЗАЗ-1106: почему отказались от выпуска авто, который опережал свое время 15:00
Японские ученые: Цитрусовые спасают от старческого слабоумия 14:58
Видео: Эксперимент помог раскрыть тайну марсианской лавы 14:54
"Единая Россия" скорректирует свою предвыборную программу из-за коронавируса 14:51
Актер из "Сумерек" Тайри Бойс с подругой найдены мертвыми в Лас-Вегасе 14:49
В испанской провинции 25 тысячам врачей выдадут туристические ваучеры 14:45
Володин поручил разобраться с ростом цен на аренду помещений 14:45
В Марий Эл скончался восьмой пациент с коронавирусом 14:42
Медведев раскритиковал работу служб занятости в условиях коронавируса 14:33
Житель Новороссийска разгромил подъезд многоквартирного дома 14:32
В Волгоградской области выявили вспышку COVID-19 в психинтернате 14:29
Летчики Балтфлота начали испытания на новейшем корвете "Гремящий" 14:28
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям 14:24
Вратарь ФК "Динамо" Сангаре опроверг информацию о заражении COVID-19 14:23
Комитет СФ поддержал продление эксперимента по электронному голосованию 14:22
Врачи рассказали, как в Осетии выздоровел младенец с COVID-19 14:22
В Калининграде заработала университетская биржа труда для студентов 14:21
Скрытый текст найден на свитках Мертвого моря 14:21
В Москве задержан пожилой москвич, пытавшийся взломать банкомат 14:20
Омский микроминиатюрист создал защитные маски для насекомых 14:20
Риз Уизерспун сыграет в "Блондинке в законе 3" 14:15
Мощный кроссовер Audi SQ8 традиционно оказался дешевле конкурентов 14:14
Ученый прокомментировал видео с болидом в Сибири 14:11
Медведев призвал "ЕР" обратить внимание на проблемы с выплатами медикам 14:10
В Прикамье паводок затопил Строгановские палаты 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 13:51
Рубрика: Власть

Медведев назвал выход из режима самоизоляции главной задачей для России

Текст: Айсель Герейханова
Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны" в рамках форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. Фото: Александр Корольков/ РГ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны" в рамках форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. Фото: Александр Корольков/ РГ
Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны" в рамках форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. Фото: Александр Корольков/ РГ

Аккуратный выход из самоизоляции - это сейчас главная задача для страны, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Как регионы смягчают режим самоизоляции

"Просто для того, чтобы люди могли нормально заниматься спортом, на улицы выходить. Это сейчас важнее всего", - заявил Медведев на встрече с участниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", отреагировав на предложение одной из участниц предварительного голосования, которая заявила о необходимости внедрения современных технологий, мотивирующих россиян вести здоровый образ жизни.

"Если ты хочешь контролировать свое здоровье, ты будешь его контролировать. Я давно ношу часы, которые считают и шаги, и плавать помогают, и массу других задач решают", - отметил он.

По словам Медведева, даже такие гаджеты способны принести тебе пользу, если ты хочешь понимать, что с тобой происходит, однако сейчас, принимая решения, как выходить из режима самоизоляции, важнее всего дать возможность каждому человеку заняться своим здоровьем в том числе на улице.

Власть Позиция Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве