Медведев назвал выход из режима самоизоляции главной задачей для России

Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны" в рамках форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде. Фото: Александр Корольков/ РГ

Аккуратный выход из самоизоляции - это сейчас главная задача для страны, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Просто для того, чтобы люди могли нормально заниматься спортом, на улицы выходить. Это сейчас важнее всего", - заявил Медведев на встрече с участниками кадрового партийного проекта "ПолитСтартап", отреагировав на предложение одной из участниц предварительного голосования, которая заявила о необходимости внедрения современных технологий, мотивирующих россиян вести здоровый образ жизни.

"Если ты хочешь контролировать свое здоровье, ты будешь его контролировать. Я давно ношу часы, которые считают и шаги, и плавать помогают, и массу других задач решают", - отметил он.

По словам Медведева, даже такие гаджеты способны принести тебе пользу, если ты хочешь понимать, что с тобой происходит, однако сейчас, принимая решения, как выходить из режима самоизоляции, важнее всего дать возможность каждому человеку заняться своим здоровьем в том числе на улице.