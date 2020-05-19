Медведев призвал "ЕР" обратить внимание на проблемы с выплатами медикам

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил партии обратить внимание на ситуацию с выплатами медработникам. Он обратил внимание, что существуют некоторые проблемы с исполнением ряда решений и поручений президента.

"Я имею в виду, прежде всего, ситуацию с выплатами медицинским работникам, но и некоторые другие проблемы, о которых недавно говорил президент и с которыми разбиралось правительство", - заявил он во время встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап.

"Единая Россия" как правящая партия должна проявить к этим проблемам внимание, подчеркнул он.