Медведев раскритиковал работу служб занятости в условиях коронавируса

"В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, - а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, - произошел провал", - сказал он.

Медведев призвал партию подумать, как сделать работу служб занятости наиболее эффективной чтобы, "они реально были связующим мостиком между работодателем и работником, чтобы они не просто бумажки перекладывали, в компьютер какие-то данные вносили, а этим процессом не только помогали, но и управляли".

Для этого председатель партии предложил создать рабочую группу и включить туда представителей Министерства труда и социального развития, представителей "Единой России", общественные организации, чтобы вместе решить эту проблему.