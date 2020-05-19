Медведев рассказал о перспективах онлайн-праймериз ЕР

Проведение праймериз "Единой России" в онлайн-режиме может повысить активность людей при голосовании, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"С учетом того, что у нас будет электронное предварительное голосование, а значительная часть людей в настоящий момент привыкла к тому, что значительное время у них в течение дня проходит у компьютеров, в принципе, это может в известной степени даже и добавить энтузиазма для того, чтобы проголосовать в предварительном порядке, поскольку это не требует как раз других трудозатрат", - сказал он в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап".

Отметим, что участие в предварительном голосовании "Единой России" - это обязательное условие для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Медведев также добавил, что предстоящие праймериз могут стать прообразом для таких голосований на будущее.

Напомним, что в этом году из-за коронавируса праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 25 по 31 мая.