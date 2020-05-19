МЭР предложило смягчить наказание за вред объектам КИИ

Смягчить уголовную ответственность за нарушение правил эксплуатации критической информационной инфраструктуры (КИИ) предлагают Минэкономразвития и Фонд Сколково в новом законопроекте, сообщает пресс-служба министерства.

Привлекать к уголовной ответственности предлагается только за причинение крупного ущерба КИИ - от 1 миллиона рублей. По мнению инициаторов документа, действующая формулировка закона может привести к неоправданному привлечению к уголовной ответственности по формальным основаниям специалистов, ответственных за обслуживание объектов КИИ.

"Например, кратковременный сбой в работе сервера или неудачно произведенное обновление программного обеспечения, в результате которого перестал открываться сайт государственного органа, банка или больницы, может грозить уголовной ответственностью администратору такого сайта и владельцу сервера даже при отсутствии общественно опасных последствий", - говорится в сообщении министерства.

Принятие законопроекта позволит избежать случаев, когда действия, не имеющие реальной общественной опасности, будут квалифицироваться как преступления.

В ближайшее время документ будет направлен на согласование с профильными органами власти.