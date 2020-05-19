МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам

Министерство иностранных дел России создало специальный раздел на собственном сайте, где опубликовало информацию по всем осуществленным к настоящему моменту вывозным рейсам. На страничке, созданной с помощью данных Министерства транспорта России, указаны рейсы, даты, а также количество россиян, вернувшихся на родину.

Министерство уточняет, что в разделе "рейс (маршрут)" опубликованы гиперссылки на фото и видео материалы с пассажирами, комментариями посольств и других зарубежных ведомств РФ в странах, откуда отправлялись рейсы.

Как уточняет Департамент ситуационно-кризисного центра МИД, на данный момент из-за рубежа в Россию, в том числе и организованными вывозными рейсами, вернулось более 235 тысяч россиян.