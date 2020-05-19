Минпромторг предлагает ограничить, а по ряду позиций - и вовсе запретить госзакупки иностранной электроники - компьютерного оборудования, коммутационных устройств, осветительных приборов и другой продукции, которую могут поставлять российские компании. Подготовленный министерством проект постановления распространяется на закупки государственных и муниципальных властей, а также госкомпаний, которые участвуют в реализации госпрограмм.

Согласно предложениям министерства, по умолчанию госзакупки импортной техники будут запрещены, но минпромторг будет вести перечень продукции, на которую этот запрет не распространяется. При закупках товаров из этого особого перечня будет действовать механизм "второй лишний", отклоняются все заявки о поставке продукции иностранного производства, если подана хотя бы одна заявка о поставке электронной продукции из единого реестра российской радиоэлектронной продукции.

В министерстве уверены, что российским производителям хватит ресурсов, чтобы заместить большую часть импортных поставок. Уже сейчас закупается самая разная радиоэлектронная продукция, при этом существуют отрасли с гарантированным спросом, превышающим 10 млрд рублей в год, отмечают в министерстве.

Многие крупные компании и ведомства по-прежнему закупают иностранную электронику, сетует Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). Но в ряде секторов продукция российского производства занимает существенную долю, например, почти 60% рынка систем безопасности, 80% рынка бытовых и индустриальных счетчиков электроэнергии. Большое количество российских решений используется в железнодорожной автоматике, системах мониторинга автомобильного транспорта.

Если среди участников конкурса будет хотя бы один поставщик российской продукции, предпочтение будет отдано ему

Но не все так просто, считает Иван Покровский. В отрасли важна техническая политика заказчиков, именно техническое задание предопределяет выбор продукции. А оно может быть составлено таким образом, что подходить будут только определенные образцы иностранного производства, и российским товарам даже при правиле "второй лишний" делать на конкурсах будет нечего.

80 процентов рынка бытовых и индустриальных счетчиков электроэнергии занимает продукция российского производства

В условиях, когда повышается значение IT-безопасности, использование радиоэлектронного оборудования иностранного производства несет в себе значительные риски, считают в АРПЭ. Решать задачу в ассоциации предлагают радикально - внедрить в техполитики крупнейших государственных компаний и ведомств обязательство использовать российскую электронику и инвестировать в разработку собственного оборудования и софта, в том числе за счет перераспределения средств внутри национальных проектов. В течение пяти лет возможно полностью осуществить такой переход, считает Иван Покровский. В качестве примера он приводит опыт локализации производства телевизоров с большой глубиной переработки.