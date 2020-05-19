Минстрой анонсировал "революционные" меры господдержки стройотрасли

Дополнительные меры поддержки строительной отрасли готовит Минстрой. Об этом сказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции "Коммерсантъ-Волга" "Рынок недвижимости в новой реальности".

В апреле правительство определило меры поддержки отрасли, среди которых - субсидирование ипотечной ставки, выкуп невостребованных квартир государством, субсидирование кредитов для застройщиков и другие. Субсидирование кредитов для застройщиков начнется с июня, сообщил Стасишин.

"Мы сейчас работаем, буквально в онлайн-режиме в правительстве над дополнительными мерами поддержки. Они будут представлены, я думаю, к 1 июня, в рамках поручения президента по национальному плану действий выхода из сложившейся ситуации. Там такие достаточно революционные вещи будут, в хорошем смысле этого слова, с точки зрения и градостроительства, и еще каких-то вещей", - сказал Стасишин.