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Текст:   Марина Трубилина 
13:54 19.05.2020

Минстрой анонсировал "революционные" меры господдержки стройотрасли

Дополнительные меры поддержки строительной отрасли готовит Минстрой. Об этом сказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции "Коммерсантъ-Волга" "Рынок недвижимости в новой реальности".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В апреле правительство определило меры поддержки отрасли, среди которых - субсидирование ипотечной ставки, выкуп невостребованных квартир государством, субсидирование кредитов для застройщиков и другие. Субсидирование кредитов для застройщиков начнется с июня, сообщил Стасишин.

Фото: iStock
Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%

"Мы сейчас работаем, буквально в онлайн-режиме в правительстве над дополнительными мерами поддержки. Они будут представлены, я думаю, к 1 июня, в рамках поручения президента по национальному плану действий выхода из сложившейся ситуации. Там такие достаточно революционные вещи будут, в хорошем смысле этого слова, с точки зрения и градостроительства, и еще каких-то вещей", - сказал Стасишин.

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