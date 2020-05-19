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Текст:   Марина Трубилина 
14:19 19.05.2020

Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры

Ожидать снижения стоимости квадратного метра жилья не стоит, сказал и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на онлайн-конференции "Коммерсантъ-Волга" "Рынок недвижимости в новой реальности".
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Можно через субсидии убрать из цены квадратного метра затраты на инфраструктуру, возведение социальных объектов, если рентабельность и покупательская способность позволяют застройщику на это тратиться, сказал и.о. министра. Но еще более снизить себестоимость строительства не позволяют растущие цены на стройматериалы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Любое дальнейшее снижение стоимости метра (мы не берем сейчас Москву, Санкт-Петербург - мы берем регионы) приведет к снижению качества жилья, а снижение качества жилья означает снижение конкуренции на рынке", - подчеркнул Стасишин. Через несколько лет снижение скажется на росте проблем с текущим и капитальным ремонтом домов. Если же застройщик заявляет, что снижает стоимость метра, значит, у него цена была завышена.

"Сегодня баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки абсолютно уникален. Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры. Не надо ничего ждать, поверьте. Ждать нельзя. Хотите купить квартиру - идите и покупайте. А наша задача - сделать так чтобы дома были достроены, а точно не диктовать застройщику, по какой цене квадратного метра ему надо продавать. Это регулирует рынок", - подытожил Стасишин.

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