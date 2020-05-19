Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры

Можно через субсидии убрать из цены квадратного метра затраты на инфраструктуру, возведение социальных объектов, если рентабельность и покупательская способность позволяют застройщику на это тратиться, сказал и.о. министра. Но еще более снизить себестоимость строительства не позволяют растущие цены на стройматериалы.

"Любое дальнейшее снижение стоимости метра (мы не берем сейчас Москву, Санкт-Петербург - мы берем регионы) приведет к снижению качества жилья, а снижение качества жилья означает снижение конкуренции на рынке", - подчеркнул Стасишин. Через несколько лет снижение скажется на росте проблем с текущим и капитальным ремонтом домов. Если же застройщик заявляет, что снижает стоимость метра, значит, у него цена была завышена.

"Сегодня баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки абсолютно уникален. Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры. Не надо ничего ждать, поверьте. Ждать нельзя. Хотите купить квартиру - идите и покупайте. А наша задача - сделать так чтобы дома были достроены, а точно не диктовать застройщику, по какой цене квадратного метра ему надо продавать. Это регулирует рынок", - подытожил Стасишин.