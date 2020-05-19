Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются

В Минздраве России уточнили сегодняшнюю новость о том, что вакцинация населения приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Прививки отложены только у взрослых, для детей плановая вакцинация проходит в соответствии с Национальным календарем прививок, - подчеркнули в министерстве.

Решение о приостановке плановых прививок у детей принимают регионы, только в том случае, если этого требует эпидемиологическая ситуация, уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"РГ" писала ранее, что позиция ВОЗ, которую поддерживают и российские специалисты - педиатры и иммунологи, - плановая вакцинация не должна приостанавливаться во время эпидемии COVID-19, так как в случае нарушения привычного графика увеличится прослойка незащищенного детского населения и возможно возникновение вспышек кори, полиомиелита, других инфекций. Главное - соблюдать при проведении прививок противоэпидемические правила: не допускать "смешивания" потоков больных и здоровых детей в медучреждениях, тщательно проверять состояние здоровья ребенка перед постановкой вакцины.