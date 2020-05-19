Мошенники украли у еврейской общины деньги на маски

Бухгалтер Российской еврейской общины в Москве стал жертвой мошенников. Злоумышленники прислали поддельное платежное поручение на оплату медицинских масок и вскоре получили полную сумму за средства защиты. Вскоре в общину поступила еще одна "платежа" за маски, но уже настоящая. Так вскрылась махинация, сообщает kp.ru.

"В полицию обратился представитель еврейской общины в Москве. По словам мужчины, неизвестные мошенники ввели в заблуждение бухгалтера общины и выманили у него 1 120 000 рублей на оплату медицинских масок. Деньги были переведены на счет мошенников, после чего обман вскрылся", - рассказал источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество.