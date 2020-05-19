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19.05.2020 11:13
Рубрика: Власть

МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг

Текст: Михаил Фалалеев
В план мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность", который реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая безопасность", предложено ввести уголовную ответственность по новым основаниям. Ответственным за эту работу должно было стать МВД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако, по информации РБК, именно в МВД эту идею не поддержали. В ведомстве посчитали, что действующих мер достаточно даже для борьбы с новыми видами преступлений. В РБК цитируют письмо врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова (куда входит управление "К") Минкомсвязи. Утверждается, что реализация этого предложения "приведет к выполнению МВД несвойственных функций и отвлечению личного состава органов внутренних дел от осуществления правоохранительной деятельности".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Действительно, сегодня уже предусмотрена уголовная ответственность за кражу, в том числе и сим-карт, если стоимость похищенного имущества превышает 2,5 тысячи рублей. Да и так называемая социальная инженерия по сути - такой же способ хищения денег помощью получения доступа к паролям, банковским данным и другой конфиденциальной информации. А фишинг - разновидность социальной инженерии, когда мошенник производит вредоносную рассылку от лица банка. Эти методы кибератак - способы хищений, наказание за них уже прописаны в статьях "Кража", "Мошенничество", "Мошенничество в сфере компьютерной информации" и "Мошенничество с использованием средств платежа". И зачем плодить новые статьи?

Что касается уголовной ответственности за склейку купюр, то здесь, по мнению экспертов МВД, надо скорректировать критерии определения поддельной купюры. За что наказывать? Ведь за изготовление банкнот в целях сбыта уже есть статья. А вот при при экспертизе купюр на подлинность учитывается ограниченное количество критериев, в том числе подделка серии, номера и других элементов оформления. И наказывать ли человека, который не подделал, а всего лишь склеил настоящую, но случайно порванную купюру?

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