На трассе Курган-Тюмень задержали пьяную мать за рулем

На федеральной автодороге Курган-Тюмень сотрудникам ГИБДД пришлось устроить погоню за машиной, водитель которой проигнорировал требование остановиться.

Инцидент случился поздно вечером. Когда инспекторы все же принудили шофера прекратить движение, выяснилось, что, во-первых, за рулем Toyota Auris была женщина, а во-вторых, она находилась в неадекватном состоянии. В машине также оказался пассажир - пятилетняя девочка.

"38-летняя мать, у которой присутствовали признаки сильного алкогольного опьянения, ехала из Исетска в Тюмень: она рассказала что на даче у подруги отмечала день рождения старшего сына, пила пиво. От прохождения освидетельствования отказалась", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Девочка плакала, стражи порядка успокоили ее и пересадили в патрульный автомобиль и вызвали на место происшествия родственников ребенка, чтобы передать ее им.

"Во время заполнения протоколов женщина ударила инспектора по лицу, вела себя агрессивно", - рассказали в ГИБДД, отметив, что до этого случая водителя не задерживали пьяной за рулем.