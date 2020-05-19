Налог на вмененный доход на 2021 год продлевать не будут

Налог на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год продлевать не будут, этот вариант больше не актуален, сообщили в Минфине России.

Ранее Минфин предлагал продлить ЕНВД на 1 год в качестве меры борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

"По итогам обсуждения было принято решение этого не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня, данное предложение более не актуально", - заявили в Минфине.

Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот налоговый режим могут применять предприниматели в розничной торговле, общественном питании и других отраслях, указанных в Налоговом кодексе. Налог уплачивается с вмененного фиксированного дохода, а реальный доход значения не имеет.

Ранее 19 мая в одном из Telegram-каналов был опубликован план восстановления экономики России. Но этот документ оказался устаревшим.