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Назван самый мощный Android-смартфон. В России за него просят 46 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
19.05.2020,  
11:14
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг самых производительных смартфонов на базе Android. Первую строчку в нем занял Mi 10 Pro - флагман от Xiaomi, набравший почти 594 тысячи баллов.

Серия Mi 10 была представлена в середине февраля, но в России новинки официально не продаются. Несколько магазинов предлагают оформить предварительный заказ на Mi 10 Pro 8/256 Гб по цене 45990 рублей. В Европе цены выше - за ту же модификацию Mi 10 Pro просят 999 евро (79 тысяч рублей), пишет GSM Arena.

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Также в рейтинг мощнейших смартфонов вошли OnePlus 8 Pro (тот самый, что видит сквозь предметы), базовая модель Xiaomi Mi 10, флагманы Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20+ 5G, игровой ROG Phone 2 от ASUS.

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