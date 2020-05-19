Назван самый мощный Android-смартфон. В России за него просят 46 тысяч рублей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг самых производительных смартфонов на базе Android. Первую строчку в нем занял Mi 10 Pro - флагман от Xiaomi, набравший почти 594 тысячи баллов.

Серия Mi 10 была представлена в середине февраля, но в России новинки официально не продаются. Несколько магазинов предлагают оформить предварительный заказ на Mi 10 Pro 8/256 Гб по цене 45990 рублей. В Европе цены выше - за ту же модификацию Mi 10 Pro просят 999 евро (79 тысяч рублей), пишет GSM Arena.

Также в рейтинг мощнейших смартфонов вошли OnePlus 8 Pro (тот самый, что видит сквозь предметы), базовая модель Xiaomi Mi 10, флагманы Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20+ 5G, игровой ROG Phone 2 от ASUS.