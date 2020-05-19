Названы самые популярные сферы услуг на самоизоляции

Во время самоизоляции россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные онлайн-сервиса YouDo.com.

Так, спрос на доставку вырос на 50 процентов, также пользователи на 42 процента чаще обращаются к парикмахерам, мастерам по маникюру и педикюру, тренерам и психологам. На 30 процентов вырос спрос на услуги репетиторов и преподавателей.

При этом услуги фотографов и видеографов стали менее востребованными на 44 процента, на 30 процентов уменьшился спрос на клинеров и на 25 процентов - на мастеров по крупному ремонту и строительству.