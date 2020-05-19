Ученые выявили людей, которые могут быть невосприимчивы к коронавирусу

Американские и швейцарские ученые предположили наличие людей, которые могут оказаться невосприимчивыми к воздействию коронавирусной инфекции. К ним, по версии исследователей, относятся те, кто переболел атипичной пневмонией в 2003 году.

Как сообщает Nature, ученые составили описание множественных моноклональных антител, действие которых нацелено на возбудителя инфекции SARS-CoV-2. Также сообщается, что эти антитела идентифицированы в так называемых В-клетках памяти человека, который был инфицирован SARS-CoV в 2003 году. Особенно заинтересовало ученых конкретное атитело.

"Одно антитело, названное S309, мощно нейтрализует псевдовирусы SARS-CoV-2 и SARS-CoV а также подлинный SARS-CoV-2", - говорится в публикации. При этом происходит воздействие на S-рецептор вируса.

Ученые отмечают, что коктейли с антителами, включающие S309, дополнительно усиливают нейтрализацию SARS-CoV-2 и могут ограничивать мутацию вируса. Подобные коктейли можно использовать в профилактических целях для защиты тех, кто имеет высокий риск заражения, а также в качестве терапии после перенесенного заболевания в тяжелой форме.

При этом Nature предупреждает, что опубликованная научная работа еще не отредактирована.