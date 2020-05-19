Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает возглавлять рейтинг, составленный авторитетными журналистами телеканала ESPN.

Вторую строчку сохранил обладатель пояса в полутяжелом весе Джон Джонс, третью - чемпион легчайшего дивизиона Генри Сехудо, который недавно объявил о завершении карьеры. Четвертым стал лучший тяжеловес Стипе Миочич. А замкнул десятку Джастин Гэтжи, победивший Тони Фергюсона, получивший титул временного чемпиона в легком весе и лишивший всех фанатов ММА долгожданного боя Фергюсон - Нурмагомедов.

Хотя у российского бойца сейчас совсем другие проблемы. Отец и тренер Хабиба в тяжелом состоянии находится в одной из московских больниц. Семью чемпиона поддержал Даниэль Кормье, который периодически тренируется вместе с Нурмагомедовым: "Отец Хабиба - один из самых сильных людей в мире. И он будет сражаться. Надеюсь, что с ним все будет хорошо".