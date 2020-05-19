Объявлена дата выхода сериала "Надежда" с Викторией Исаковой

Премьера оригинального сериала видеосервиса Start "Надежда" состоится 18 июня. Премьера многосерийного фильма состоялась в прошлом году в секции сериалов Московского кинофестиваля - такая проводилась впервые. Видеосервис подверкивает, что "Надежда" - новый проект от продюсеров и сценаристов успешного сериала "Бывшие", который входит в топ-3 по просмотрам - популярен, кстати, не только на самом видеосервисе, но и на ТВ, где недавно состоялась его премьера. "Создатели обещают подписчикам новый хит, в котором сохранится фирменный стиль авторов и ставка снова будет сделана на честность, непредсказуемость сюжета, жесткость, реалистичность и отличный кастинг", - говорится в релизе от Start.

Надежда ведет двойную жизнь: заботливая жена и мать, она в то же время хитрый и безжалостный киллер. После 18 лет работы с кровавым ремеслом все, чего она хочет - отказаться от темной стороны своей жизни и посвятить себя семье. Но ее руководство такие желания не поддерживает: в юности она, не имея выбора, стала работать на Синдикат, криминальную организацию, возглавляемую военным психиатром - злым гением, прикованным к инвалидному креслу, в исполнении Алексея Гуськова. Как только Надежда понимает, что Синдикат угрожает ее семье, она становится неуловимой. Теперь она еще сильнее и опаснее, чем когда бы то ни было, и готова абсолютно на все, чтобы защитить свою семью.

Виктория Исакова, исполнительница главной роли, рассказывает: "Это сказка, конечно же. Очень кровавая, мрачная, но сказка. Мне нравится иметь возможность проживать все эти ситуации вместе с персонажем. И конечно, я чувствовала себя суперчеловеком во время съемок. Меня привлекает в Надежде, что это сложный персонаж, сложновыкроенный, я бы так сказала. Это всегда интересно. Играть такого героя - это истинное удовольствие, ведь нужно искать в себе новое, рефлексировать на неудобные темы. Похожи мы с Надеждой тем, что мы сильные личности, мы чувствуем, думаем, любим, ненавидим… и еще мы обе хорошо умеем маскироваться".

"Во всех нас чаще всего есть несколько личностей. В нашем сериале мы обращаемся к истории доктора Джекилла и мистера Хайда и проводим некие параллели между персонажами "Надежды" и этим произведением. Почему? Потому что Надежда хочет освободиться, но ей очень трудно принять то, кем она является на самом деле. В героине есть и плохое, и хорошее, и темное, и светлое… Принятие себя - это очень тяжело. Это тот конфликт, в котором наша героиня развивается, из которого она пытается вырваться", - говорит режиссер Елена Хазанова.

"Мне хотелось поучаствовать в чем-то новом для себя, - признается Алексей Гуськов, который играет главного злодея. - Кроме того, "Надежда" - это сериал видеосервиса START, продюсеры которого предложили рассказать историю быстро, динамично, в логике комикса, с яркой сильной героиней, мне это было очень интересно. Все мы знаем, что есть вещи, которые невозможно показать в сериале на центральном канале, но зато они возможны на платформе. Это определенная свобода, и это хорошо. А тема сильных женщин для кинематографа - тема благодарная и интересная, и в последнее время таких фильмов и сериалов появилось немало".

Первые зрители уже могли видеть на ММКФ, что хронометраж каждой серии небольшой - 25 минут. "Это действительно новый для нас формат. Мы очень хотели динамики, когда за короткое время показывается только самое главное при минимальной рефлексии. Это как гонки на скоростном автомобиле, когда каждая секунда дорога и всегда нужно держать внимание на пределе. За очень короткое время происходит много событий, история обрывается на самом интересном, и мы с нетерпением ждем новой серии", - рассказывает генеральный продюсер проекта и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.

18 июня зрители увидят два эпизода сериала, причем первая серия будет доступна бесплатно. Новые эпизоды будут выходить каждый четверг - по две серии в неделю.