Обзор Galaxy A41: каким получился среднебюджетник Samsung

Чем мне нравится компания Samsung, так это тем, что у нее есть смартфоны за абсолютно любые деньги. Хотите навороченный флагман за 100 тысяч рублей? Пожалуйста, вот вам S20 Ultra. Смартфон со стилусом? Окей, вот серия Note. А может быть, вы фанат раскладушек? Новомодный Z Flip к вашим услугам. Нужен флагман, но не хочется переплачивать за новейшую камеру и другие навороты - ловите серию S10. И так можно рассуждать до бесконечности, точнее до самого нижнего ценового сегмента.

Герой нашего сегодняшнего обзора - Samsung Galaxy A41 - находится где-то в начале середины вышеперечисленной иерархии и занял свое место в сегменте смартфонов до 20 тысяч рублей.

Дизайн

Galaxy A41 - симпатичный смартфон. Очевидно, что при его создании дизайнеры Южной Кореи вдохновлялись линейкой Galaxy S20. Разумеется, модули камер в среднебюджетнике намного проще, чем у флагмана, и поэтому они выступают из корпуса совсем на чуть-чуть. Еще на модуле можно заметить надпись "48 megapixels". Корпус пластиковый, но стоит отметить интересное решение с полутонами - у меня на тестировании смартфон белого цвета, в нем одна половина исключительно белая, а другая белая с "полосочками". Выглядит такой дизайн как минимум необычно, поэтому за него смело можно накинуть еще один балл в копилку Samsung.

Аппарат достаточно легкий. Он весит 152 грамма и приятно лежит в руке. На правой боковой грани находятся кнопка включения/блокировки и качелька громкости. Слева - лоток для двух SIM-карт и карточки в формате MicroSD (можно установить объем до 512 Гб). Дизайн фронтальной камеры выполнен в форме "Капелька".

На нижней грани слева направо расположились 3,5 мм аудиоразъем, USB C модуль, микрофон и динамик.

Дисплей

В смартфоне стоит Super AMOLED дисплей диагональю 6,1 дюйма. Разрешение экрана - 2400 х 1080 пикселей. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Разумеется, от него не стоит ждать флагманской быстроты распознавания как в S20 Ultra, но работает датчик вполне приемлемо, предъявлять к нему претензии совершенно не хочется. Сам экран очень яркий, он хорошо читается на солнце. Можно настроить комфортный для вас уровень баланса белого, сделать его потемнее или, наоборот, холоднее. Меню "дополнительные параметры" также позволяют поиграть с RGB и выставить то значение, которое подходит именно вам.

Производительность

Скажу честно, мне не нравятся процессоры Mediatek: они прочно ассоциируются с совсем бюджетными смартфонами, к которым Galaxy A41 не относится. Понятно, что такой чипсет поставили туда ради экономии, но стоила ли она того? Давайте разбираться.

Mediatek MT6768 Helio P65 - чип, разработанный по технологии 12 нм. В нем 2 ядра Cortex-A75 работают на частоте 2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 работают на частоте 1,7 ГГц. В роли графического ускорителя выступает Mali-G52 MC2.

Мощности данного смартфона хватает, чтобы с комфортом играть на средних графических настройках в тот же PUBG или Call of Duty - никаких заметных просадок FPS в играх обнаружено не было. Но изредка все случаются микрофризы в самом меню - в частности, при вызове шторки уведомлений. В GeekBench 5 смартфон набрал 309 баллов в одноядерном 1165 баллов в многоядерном тестировании.

В целом, с Mediatek жить можно. Но вот тот же Exynos 9611 от самой Samsung или Qualcomm Snapdragon 665 в сегменте до 20 тысяч рублей мне нравятся намного больше, и дальше я объясню почему.

Камеры

В Galaxy A41 тройной модуль камер. Основная на 48 мегапикселей диафрагмой f/2.0, ульраширокоукольная на 8 мегапикселоей с диафрагмой f/2.2 и камера с датчиком глубины на 5 мегапикселей с диафрагмой f/2.4.

Качество снимков в A41 хорошее. Я снимал в пасмурную погоду и телефон отлично справился с этой задачей - все цвета переданы правильно. Что касается видео, то его аппарат снимает неплохо, но поддержки 4К, как у того же M31, увы, нет. Все дело в чипсете - Mediatek не справляется с обработкой видео в таком высоком разрешении.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора в A41 составляет 3500 мАч, заряжается телефон быстро, есть комплектная зарядка на 15 Вт.

Заключение

Galaxy A41 - хороший смартфон, но ему мешают собственные же "братья" - в частности, M31. Последний практически по всем параметрам переигрывает A41 - тут вам и более продвинутый процессор, и батарейка на 6000 мАч, и запись видео в 4K. Если цена на A41 опустится хотя бы на пару тысяч, его можно будет смело рекомендовать к покупке.