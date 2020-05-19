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19.05.2020 11:34
Рубрика: Общество

Опрос: 59 процентов россиян готовы вакцинироваться от COVID-19

Текст: Владимир Емельяненко

Если ученые разработают вакцину против коронавируса, большинство, 70 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, убеждены, что вакцинация должна быть добровольной. 21 процент или каждый пятый согласен на обязательную вакцинацию, но в случае "появления вакцины с доказанной эффективностью". Мнение о том, что вакцинацию в принципе не следует проводить, разделяют 6 процентов.

Существенное большинство - 59 процентов - готовы вакцинироваться, но при условии, что "вакцина будет с доказанной эффективностью". При этом каждый четвертый или 26 процентов участников опроса говорят о том, что уверены в своем желании сделать такую прививку.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Готовность к вакцинированию против коронавируса выше среди мужчин - 63 процента, молодежи 18-24 лет - 68 процентов и среди тех, кому более 45 лет - 63 процента. Заметно ниже желание прививаться у тех, кому 25-34 лет - 47 процентов против прививок, и среди возрастной группы 35-44 лет - 46 процентов против. Среди тех, кто сделали прививку от гриппа в прошлом году, готовность пройти вакцинацию от коронавируса выше - 71 процент.

В целом граждане страны готовы сделать прививку от коронавируса. И они высказывают следующие предпочтения по производству вакцины: 47 процентов высказываются за отечественного производителя, 12 процентов - за иностранного, а более трети или 37 процентов высказались в том духе, что для них не имеет значения место производства вакцины.

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