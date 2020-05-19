Опрос: 59 процентов россиян готовы вакцинироваться от COVID-19

Если ученые разработают вакцину против коронавируса, большинство, 70 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, убеждены, что вакцинация должна быть добровольной. 21 процент или каждый пятый согласен на обязательную вакцинацию, но в случае "появления вакцины с доказанной эффективностью". Мнение о том, что вакцинацию в принципе не следует проводить, разделяют 6 процентов.

Существенное большинство - 59 процентов - готовы вакцинироваться, но при условии, что "вакцина будет с доказанной эффективностью". При этом каждый четвертый или 26 процентов участников опроса говорят о том, что уверены в своем желании сделать такую прививку.

Готовность к вакцинированию против коронавируса выше среди мужчин - 63 процента, молодежи 18-24 лет - 68 процентов и среди тех, кому более 45 лет - 63 процента. Заметно ниже желание прививаться у тех, кому 25-34 лет - 47 процентов против прививок, и среди возрастной группы 35-44 лет - 46 процентов против. Среди тех, кто сделали прививку от гриппа в прошлом году, готовность пройти вакцинацию от коронавируса выше - 71 процент.

В целом граждане страны готовы сделать прививку от коронавируса. И они высказывают следующие предпочтения по производству вакцины: 47 процентов высказываются за отечественного производителя, 12 процентов - за иностранного, а более трети или 37 процентов высказались в том духе, что для них не имеет значения место производства вакцины.