Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.

В ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112", Деркач предоставил две аудиозаписи бесед Порошенко с представителями американской администрации. В них, в частности, ведется речь об отставке тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

В беседе Порошенко с Керри, которая датируется 3 декабря 2015 года, Госсекретарь США фактически дает команду действующему президенту Незалежной убрать генпрокурора. "Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры", - говорит Керри, ссылаясь при этом на обеспокоенность всей ситуацией со стороны вице-президента Байдена.

На второй аудиозаписи, от 22 марта 2016 года, где Порошенко на ломаном английском беседует с Байденом, со стороны последнего прямо следует предложение, которое можно трактовать как взятку. "В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", - говорит человек с голосом Байдена. Этот разговор состоялся за четыре дня до того, как Шокин был снят с должности.

Глава Украины расценил такое предложение как "чрезвычайно сильно мотивирующим". Далее Порошенко сообщает Байдену, что у него уже есть кандидат на должность генпрокурора, лидер его фракции Луценко. Затем украинский президент фактически спрашивает у вице-президента, что же ему делать с этой кандидатурой. И если Луценко "из нот вери гуд" для Вашингтона, то он не будет его предлагать.