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19 мая 2020 г.

Указ губернатора Оренбургской области от 19 мая 2020 года № 231-ук "О внесении изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук) следующее изменение:

абзац второй подпункта 8.20 пункта 8 указа изложить в новой редакции:

"приостановить деятельность до особого распоряжения, за исключением проведения тренировочных мероприятий с лицами, являющимися кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации и осуществляющими подготовку к участию в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы, лицами, осуществляющими подготовку к участию в Чемпионате России по футболу среди команд Клубов Премьер-Лиги сезона 2019-2020 годов;".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер



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