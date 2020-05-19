Партия Захара Прилепина получила право участвовать в выборах

Партия "За правду", которую возглавляет писатель Захар Прилепин, получила право участвовать в выборах, сообщила пресс-служба во вторник.

"На данный момент партия зарегистрировала 54 региональных отделения, о чем было направлено соответствующее уведомление в Минюст, на основании которого "За правду" получила право участия в выборах", - говорится в сообщении.

В связи с этим центральный комитет партии определил главные направления работы в рамках грядущей предвыборной кампании. Так, "За правду" заявила о планах идти на выборы в Тамбовскую городскую Думу и в одиннадцать региональных Законодательных собраний - в Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, в Республике Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, партия поддержит сторонников, решивших участвовать в муниципальных выборах во всех регионах, где они пройдут.