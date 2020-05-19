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19.05.2020 11:37
Рубрика: В мире

Переговоры по плотине Эфиопии зашли в тупик

Текст: Лейла Зеленкова

В минувший понедельник министр иностранных дел Эфиопии Гидо Андаргачеу направил письмо в ООН, в котором заявил, что его страна "не видит причин откладывать заполнение водохранилища плотины Возрождения", передает агентство Sky News Arabia.

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
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Соседние африканские государства предупредили Эфиопию, что данный шаг может повлиять на стабильность в регионе. Однако, даже временное прекращение переговоров с Суданом и Египтом не представляется серьезной проблемой для Аддис-Абебы.

В апреле премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предложил приступить к "заполнению первой очереди", которая позволит собрать до 18,4 миллиарда кубометров воды в водохранилище плотины в течение двух лет. Но Египет и Судан опасаются, что водохранилище, максимальная емкость которого составляет 74 миллиарда кубометров, заблокирует основное водоснабжение реки.

Плотина великого возрождения "Хидасэ" ("Возрождение") , пожалуй, самый грандиозный проект Эфиопии, сооружаемый на Ниле. Но для Судана и Египта, чье экономическое благополучие зависит от вод Нила, строящееся водохранилище отнюдь не отождествляется с великим возрождением, скорее наоборот - ассоциируется с великим упадком.

Как известно, самой большой плотиной в Африке до сегодняшнего времени оставалась Асуанская, построенная в пятидесятых годах Египтом при всемерной помощи СССР. С тех пор африканские страны пережили "демографический бум", население возросло на десятки миллионов, а вопрос нехватки ресурсов, в том числе водных, стал серьезной угрозой для региона.

Эфиопский проект "Возрождение"- главный источник напряженности в бассейне Нила с 2011 года. Девять лет назад планировалось подписание договора между всеми заинтересованными странами, по чьей территории протекает Нил, но по ряду причин договор так и не был подписан. Эфиопия решила приступить к реализации проекта в одиночку.

В 2015 году, несмотря на уже подписанную декларацию, попытка создания долгосрочного партнерства Египте, Судана и Эфиопии провалилась. В октябре прошлого года, на полях саммита "Россия-Африка", президенту арабской республики Египет Абделю Фаттаху ас-Сиси и премьер-министру Эфиопии Абийю Ахмеду удалось достигнуть некоторых договоренностей по выработке окончательной концепции строительства и эксплуатации плотины. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил готовность оказать соответствующее содействие Египту и Эфиопии, в разрешении проблем, связанных со строительством проекта "Возрождение".

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Белый Дом тоже пытался посадить за стол переговоров три африканских страны в начале этого года, но попытка не увенчалась успехом . "Эти переговоры вскоре зашли в тупик после того, как Эфиопия объявила об отказе от нового соглашения и своем выходе из переговоров, заявив, что американский президент Дональд Трамп предоставляет неточную и некорректную информацию", - сообщали арабские в СМИ.

Ситуация в североафриканском регионе с каждым годом все более обостряется, а вопрос об эксплуатации водохранилища так и остается нерешенным. В настоящее время строительство плотины по данным эфиопской стороны, завершено более чем на 60%. По подсчетам экспертов, реализация Эфиопией своего проекта может принести до миллиарда долларов убытков для аграрной сферы Египта и Судана.

В мире Африка Эфиопия

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