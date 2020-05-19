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19.05.2020 07:10
Рубрика: В мире

Почти 300 россиян захотели вернутся из Малайзии на родину

Вывозной рейс Куала-Лумпур - Пномпень - Новосибирск - Москва намечен на 22 мая. По данным российского посольства в Малайзии, страну покинут около 300 граждан РФ.

Во Владивостоке приземлился вывозной рейс из Таиланда

Отмечается, что на портале госуслуг зарегистрировались уже 290 соотечественников, желающих покинуть Малайзию, пишет ТАСС. Между тем, по данным дипломатов, решение о количестве пассажиров, допущенных на данный рейс, остается за Минкомсвязи и авиакомпанией.

Напомним, в конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Сейчас выполняются только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Правительство МИД

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