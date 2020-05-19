Почти 300 россиян захотели вернутся из Малайзии на родину

Вывозной рейс Куала-Лумпур - Пномпень - Новосибирск - Москва намечен на 22 мая. По данным российского посольства в Малайзии, страну покинут около 300 граждан РФ.

Отмечается, что на портале госуслуг зарегистрировались уже 290 соотечественников, желающих покинуть Малайзию, пишет ТАСС. Между тем, по данным дипломатов, решение о количестве пассажиров, допущенных на данный рейс, остается за Минкомсвязи и авиакомпанией.

Напомним, в конце марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Сейчас выполняются только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.