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19.05.2020,  
11:48
Текст:  Антон Валагин

Появилось первое фото искусственных сугробов для маскировки танков

Холдинг "Росэлектроника" опубликовал первое фото материала собственной разработки для маскировки боевой техники под сугробы.

Фото: Пресс-служба Минобороны России
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Новое покрытие на 99,5 процента поглощает электромагнитное излучение радаров и снижает дальность обнаружения техники в несколько раз, так как отраженная волна не позволяет вражеской РЛС правильно распознать замаскированный объект.

Материал изготовлен из нитей с ферромагнитным микропроводом и устойчив к низким температурам.

- Уже выпущена опытная партия покрытия, оно готово к серийному производству, сообщили РИА Новости в холдинге.

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