Пострадавшим от COVID-19 странам ЕС раздадут "длинный евро"

Конкретные сектора и отрасли, в которые пойдет "длинный евро", пока не названы, это предстоит сделать Еврокомиссии. В числе ее приоритетов - туристический, агропромышленный и транспортный бизнес.
Под гарантии Еврокомиссии 500 миллиардов евро привлекут на международных финансовых рынках. Изюминка нового фонда в том, что деньги из него будут выделять в виде безвозвратных грантов. И возвращать полученные в рамках этой инициативы транши ни Италии, ни Испании, ни Португалии или другим нуждающимся странам-реципиентам не придется, за них это сделает бюджет Евросоюза. Случай уникальный, ведь выданные Брюсселем в 2010-2015 годах займы почти на 300 миллиардов евро той же Греции в период острейшего кризиса в этой стране Афины обязаны вернуть вплоть до евроцента.
Фактически инициатива франко-германского "евромотора", которую еще должны поддержать все страны ЕС, а затем утвердить Европейский парламент, поставила точку на дискуссиях о выпуске так называемых "коронабондов" - совместной эмиссии гособлигаций для финансирования нуждающихся стран - членов ЕС. Вплоть до последнего времени ФРГ - самое платежеспособное государство блока - по понятным причинам весьма прохладно относилась к этой идее.
Погашать "коронабонды" и платить по счетам других стран - вечных должников пришлось бы именно Германии. Впрочем, помогая попавшим в "коронабеду" бедным "еврородственникам", Берлин прежде всего помогает себе, простимулировав собственный выход из экономической рецессии.