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19.05.2020 18:29
Рубрика: В мире

Европу зальют деньгами

Пострадавшим от COVID-19 странам ЕС раздадут "длинный евро"
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8160)
Два ведущих "локомотива" экономики ЕС - Германия и Франция - объявили о создании фонда в 500 миллиардов евро для восстановления подорванной эпидемией коронавируса экономики Евросоюза. Беспрецедентная по своему масштабу франко-германская инициатива стала ответом на разногласия внутри ЕС из-за нежелания "богатого севера" помогать менее благополучным европейцам-южанам, а также призвана смягчить надвигающуюся на "единую Европу" экономическую рецессию.

Конкретные сектора и отрасли, в которые пойдет "длинный евро", пока не названы, это предстоит сделать Еврокомиссии. В числе ее приоритетов - туристический, агропромышленный и транспортный бизнес.

Фото: iStock
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Под гарантии Еврокомиссии 500 миллиардов евро привлекут на международных финансовых рынках. Изюминка нового фонда в том, что деньги из него будут выделять в виде безвозвратных грантов. И возвращать полученные в рамках этой инициативы транши ни Италии, ни Испании, ни Португалии или другим нуждающимся странам-реципиентам не придется, за них это сделает бюджет Евросоюза. Случай уникальный, ведь выданные Брюсселем в 2010-2015 годах займы почти на 300 миллиардов евро той же Греции в период острейшего кризиса в этой стране Афины обязаны вернуть вплоть до евроцента.

Фактически инициатива франко-германского "евромотора", которую еще должны поддержать все страны ЕС, а затем утвердить Европейский парламент, поставила точку на дискуссиях о выпуске так называемых "коронабондов" - совместной эмиссии гособлигаций для финансирования нуждающихся стран - членов ЕС. Вплоть до последнего времени ФРГ - самое платежеспособное государство блока - по понятным причинам весьма прохладно относилась к этой идее.

Изюминка нового фонда в том, что деньги из него будут выделять в виде безвозвратных грантов

Погашать "коронабонды" и платить по счетам других стран - вечных должников пришлось бы именно Германии. Впрочем, помогая попавшим в "коронабеду" бедным "еврородственникам", Берлин прежде всего помогает себе, простимулировав собственный выход из экономической рецессии.

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