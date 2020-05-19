Потребительские видеокарты на базе новой технологии появятся осенью

На прошлой неделе компания Nvidia представила графические процессоры с архитектурой Ampere. Сейчас в сети появились неофициальные подробности о видеокартах, которые могут появится уже этой осенью. Подробностями поделился инсайдер Kopite7kimi, который ранее уже отмечался верными прогнозами о продуктах Nvidia.

Согласно информации инсайдера, графический процессор GA104 ляжет в основу будущих видеокарт GeForce RTX 3080 и, возможно, GeForce RTX 3070. Старший графический чип GA102 на базе Ampere ляжет в основу флагманской видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.

"Nvidia Ampere еще предстоит доказать, что новый чип способен на качественные изменения, - считает IT-эксперт Александр Баулин. - Например, в играх еще со времен Doom ясно, что сюжет важнее графики. Тот же Майнкрафт создан как будто бы в низком разрешении, однако это не помешало ему стать популярным. Более быстрый чип позволит сделать реалистичнее картинку в мониторе, но пока только люди сделают события, которые показывает эта картинка - интереснее".

По мнению Баулина, архитектура Nvidia Ampere заточена под высокопроизводительные системы и обучение искусственного интеллекта. "Если производительность расчета картинки для игр не главное, то возможность сделать противника умнее, эффекты в картинке более похожими на реальные (ведь мы знаем, что ИИ отлично умеет имитировать увиденные картинки), то новая архитектура вполне может оказать влияние на игровую индустрию. Но, думаю, это будет не главное", - заключает он.

Руководитель Hi-Tech.Mail.ru Дмитрий Рябинин считает, что ландшафт рынка компонентов для высокопроизводительных вычислений сейчас меняется: "Центральные процессоры отходят на второй план, - говорит он. - Растет спрос на все, что связано с ИИ. Новые продукты с архитектурой Ampere полностью соответствуют этим тенденциям, поэтому на ожиданиях акции Nvidia уже выросли с начала года на 44% и сохраняют потенциал дальнейшего роста".

Эксперт отмечает, что это динамика с учетом стагнации текущего периода пандемии. Секрет в ощутимом скачке производительности (в 2 раза), благодаря которому можно опередить экспоненциально растущий размер моделей и данных ИИ. "На практике это означает детализацию алгоритмов и их более быструю обработку, что даст ощутимо новый уровень качества практически во всем - от домашних развлечений до беспилотников, - добавляет Рябинин. - Изменения обычные пользователи почувствуют уже в 2021 году. Отдельным перспективным направлением становится рынок сетевого оборудования, который принесет компании доход до $20 млрд в год. Все это позволит Nvidia заметно укрепить позиции. Основной рост начнется во второй половине года после пандемии и перезапуска экономики".

Планируется, что упомянутые выше графические чипы для потребительских видеокарт будут производиться 8-нм графическому техпроцессу с использованием литографии в сверхжёстком ультрафиолете. Согласно информации инсайдера, все потребительские графические ускорители будут производиться по данному техпроцессу. А тайваньская TSMC займется производством чипов для профессиональных ускорителей вычислений.