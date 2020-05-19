Правительство введет обязательные квоты на госзакупку российских товаров

"Предусматривается, что правительство будет утверждать минимальную долю закупок отечественных товаров в рамках государственного заказа. На сегодняшний день законодательство не обязывает государственных заказчиков формировать технические задания на основании характеристик и описаний российских товаров", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Кроме того, он отметил, что во время проведения государственных закупок заказчики зачастую формируют задания, ориентированные на иностранного производителя.
"При этом в техзадании в таком случае указываются, как правило, редкие и избыточные характеристики. То есть цель не подобрать наиболее качественный товар, а закупить конкретную иностранную продукцию. Подобная практика негативно сказывается на развитии отечественного производства, так как несправедливо ограничивает его возможности по сбыту продукции", - отметил Владимир Груздев.
Введение обязанности государственного и муниципального заказчика закупать определенный объем продукции именно российского производства позволит на постоянной основе ориентировать их деятельность на преимущественную закупку отечественной продукции.
"Данная мера положительно скажется на развитии именно российского производства", - добавил председатель правления АЮР.