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19.05.2020 13:09
Рубрика: Власть

Правительство введет обязательные квоты на госзакупку российских товаров

Текст: Владислав Куликов
Государственные ведомства при закупке товаров будут обязаны ориентироваться на отечественного производителя. Правительство установит специальные квоты на товары российского производства при государственных закупках. Пакет соответствующих законопроектов рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Предусматривается, что правительство будет утверждать минимальную долю закупок отечественных товаров в рамках государственного заказа. На сегодняшний день законодательство не обязывает государственных заказчиков формировать технические задания на основании характеристик и описаний российских товаров", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Кроме того, он отметил, что во время проведения государственных закупок заказчики зачастую формируют задания, ориентированные на иностранного производителя.

"При этом в техзадании в таком случае указываются, как правило, редкие и избыточные характеристики. То есть цель не подобрать наиболее качественный товар, а закупить конкретную иностранную продукцию. Подобная практика негативно сказывается на развитии отечественного производства, так как несправедливо ограничивает его возможности по сбыту продукции", - отметил Владимир Груздев.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Введение обязанности государственного и муниципального заказчика закупать определенный объем продукции именно российского производства позволит на постоянной основе ориентировать их деятельность на преимущественную закупку отечественной продукции.

"Данная мера положительно скажется на развитии именно российского производства", - добавил председатель правления АЮР.

Власть Право Финансовое право Правительство Госзаказ

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