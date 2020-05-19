Проект Олимпийского комитета России (ОКР) "Тренируйся с чемпионами" получил хорошие отзывы от коллег из Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

- Онлайн-тренировки не только помогают семьям, подросткам и детям поддерживать себя в форме и оставаться активными во время режима самоизоляции, но также позволяют пообщаться с ведущими спортсменами страны и получить советы о том, как укрепить здоровье в ситуации пандемии, - говорится в сообщении пресс-службы EOК.

В качестве инструкторов в свой проект ОКР привлек двукратную олимпийскую чемпионку синхронистку Аллу Шишкину, обладателя "золота" Игр в шорт-треке Семена Елистратова, чемпионок мира по спортивной гимнастике и фигурному катанию Марию Пасеку и Елизавету Туктамышеву, олимпийских призеров Дениса Дмитриева (велотрек) и Екатерину Лобышеву (конькобежный спорт).