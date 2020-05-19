Проктолог назвала симптомы болезни, часто диагностируемой неправильно

Ситуация, когда пациенты долго и безуспешно пытаются справиться с изнурительными симптомами, достаточно распространенная.

Такое часто случается, когда человек страдает от синдрома Пайра, который во многих случаях объясняет постоянные боли в животе и проблемы со стулом, но не подозревает об этом, пояснила врач-проктолог и онколог Елена Смирнова.

- Низкая настороженность многих врачей к этому синдрому ведет к тому, что пациенты долго ходят кругами и безрезультатно лечатся от других диагнозов. Синдром Пайра - это врожденная особенность, которая проявляется сужением толстой кишки в области селезеночного угла, - отметила врач.

Среди симптомов заболевания: запор, схваткообразная боль в левом подреберье, чувство раннего насыщения, рефлекторные тошнота, иногда рвота, тяжесть и боль в животе.

Есть у синдрома характерный симптом - при физической нагрузке или после обильного приема пищи боль усиливается. И уменьшается при принятии горизонтального положения.

Основной метод диагностики заболевания - рентгеноконтрастная ирригография.