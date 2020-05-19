Путин: Крайне важна обратная связь для оценки того, как работают меры поддержки

"Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране и экономике по поддержке, в значительной степени являются уникальными. Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы тоже никогда не использовали для этой поддержки", - сказал глава государства в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
Он считает естественным, что в таких условиях случаются сбои. "Но в этой связи крайне важна так называемая обратная связь: мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если мы говорим об элементах поддержки наших людей, каких-либо предприятий, отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни", - подчеркнул Владимир Путин.
Имея эту обратную связь, надо мгновенно на это реагировать, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех решений, указал президент. "Иначе грош им цена. Зачем тогда работать?" - отметил он.
"Поэтому я вас призываю к тому, чтобы мы работали именно в таком режиме, понимая, что происходит "на земле", и реагировали на происходящие события", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.
"Повторяю еще раз: ничего нет особенного, если где-то в чем-то происходят сбои. Главное - быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного, логического конца", - заключил президент.