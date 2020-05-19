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Рубрика: Власть

Путин: Крайне важна обратная связь для оценки того, как работают меры поддержки

Текст: Галина Мисливская
Все решения, принимаемые в условиях пандемии, должны доводиться до логического конца, несмотря на их уникальность, уверен президент России Владимир Путин. Надо понимать, как на практике реализуются те или иные меры, оперативно устранять сбои, считает он.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Решения, которые мы с вами вырабатываем и предлагаем стране и экономике по поддержке, в значительной степени являются уникальными. Ничего подобного из того, что мы делаем, мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы тоже никогда не использовали для этой поддержки", - сказал глава государства в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он считает естественным, что в таких условиях случаются сбои. "Но в этой связи крайне важна так называемая обратная связь: мы должны точно и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если мы говорим об элементах поддержки наших людей, каких-либо предприятий, отраслей экономики, мы должны точно и ясно себе представлять, как это работает в жизни", - подчеркнул Владимир Путин.

Имея эту обратную связь, надо мгновенно на это реагировать, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех решений, указал президент. "Иначе грош им цена. Зачем тогда работать?" - отметил он.

"Поэтому я вас призываю к тому, чтобы мы работали именно в таком режиме, понимая, что происходит "на земле", и реагировали на происходящие события", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.

"Повторяю еще раз: ничего нет особенного, если где-то в чем-то происходят сбои. Главное - быстро отреагировать, исправить ситуацию, довести решение до полного, логического конца", - заключил президент.

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