Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму

Президент поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения.

"Этот праздник - один из важнейших в еврейском религиозном календаре", - подчеркнул в поздравительной телеграмме Владимир Путин. И в этом году он наполнен особым духовным смыслом: 75 лет назад закончилась самая жестокая война XX века.

"Как и День Великой Победы, День спасения и освобождения - дань памяти беспримерному подвигу солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления", - отметил Путин.

Президент уверен: нужно бережно хранить историческую правду о войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии.

Самые искренние слова признательности глава государства выразил ветеранам - фронтовикам и труженикам тыла.