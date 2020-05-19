Путин: Ввести единый тариф на транзит газа в ЕАЭС пока невозможно

Новости

В небе над Уралом можно будет увидеть Меркурий в паре с Венерой 13:20
Жителю Вологодской области грозит до 20 лет за поджог пенсионера 13:19
Стало известно, какие объекты первыми продезинфицирует МЧС в Дагестане 13:18
В Совфеде предлагают повысить возраст продажи алкоголя до 21 года 13:17
Врачи установили, почему коронавирус не оставляет шансов курильщикам 13:13
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски 13:09
Мишустин выписан из больницы и приступил к работе 13:01
Выпуск Kia Sportage нового поколения перенесен на 2021 год 13:01
В Иркутской области скончался вахтовик с COVID-19 12:55
В Прикамье число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 32 12:54
В Москве растет число машин на дорогах и пассажиров в городском транспорте 12:49
Сборы кинотеатров в России в 2019 году стали рекордными 12:49
В Смоленске задержан начальник исправительного центра ФСИН 12:47
На Урале оштрафовали организатора вечеринки во время самоизоляции 12:46
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров 12:43
В Крыму коронавирус обнаружили у водителя скорой помощи 12:39
СК возбудил дело в отношении задержанного на Дону районного прокурора 12:34
Мини-экскурсии по музеям проекта "Москвастобой" посмотрели 12 млн раз 12:26
Появились подробности о пятом "Крике" 12:22
Лукашенко призвал ЕАЭС к консенсусу по ценообразованию на транспортировку газа 12:17
Полиция конфисковала Mercedes через час после покупки 12:15
В Москве и Подмосковье заработала ночная доставка продуктов 12:11
Легендарный рестлер пропал без вести во время купания в океане 12:11
В Крыму упростят выплаты детям с украинскими свидетельствами о рождении 12:10
В Петербурге пресекли вывоз за рубеж 3,5 миллиона перчаток 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как правильно утилизировать маски и перчатки
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 12:39
Рубрика: Власть

Путин: Ввести единый тариф на транзит газа в ЕАЭС пока невозможно

Текст: Кира Латухина
Ввести единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе пока невозможно - не позволяет уровень интеграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения", - прокомментировал выступления коллег российский лидер.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко призвал ЕАЭС к консенсусу по ценообразованию на транспортировку газа

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут", - констатировал Путин. Так что пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры с учетом расходов поставщиков, с учетом нормы прибыли, считает он.

Формула формирования цен на газ была предложена в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года​​​. "Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа", - заявил президент РФ. Формулу поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. "Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу", - сказал он. Но если бы они смогли согласиться с формулой, других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы, уверен Путин.

"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - предложил президент РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин напомнил о разрушительных последствиях попустительства национализму
В ГД внесены поправки о наказании за преступления против пенсионеров
В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Сенатор: Японские политики оказались жертвами самообмана в вопросе Курил
За сутки в России подтверждено 9263 случая COVID-19 в 83 регионах
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве