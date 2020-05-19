Путин: Ввести единый тариф на транзит газа в ЕАЭС пока невозможно

Ввести единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе пока невозможно - не позволяет уровень интеграции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения", - прокомментировал выступления коллег российский лидер.

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут", - констатировал Путин. Так что пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры с учетом расходов поставщиков, с учетом нормы прибыли, считает он.

Формула формирования цен на газ была предложена в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года​​​. "Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа", - заявил президент РФ. Формулу поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. "Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу", - сказал он. Но если бы они смогли согласиться с формулой, других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы, уверен Путин.

"Если позиции наших армянских и белорусских друзей останутся без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии, чтобы одобрить ее сегодня. Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - предложил президент РФ.