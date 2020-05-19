Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания рассказал, сколько заявлений россияне подали на разовые выплаты на детей и скольких детей это коснется.

Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

- Эта мера оказалась крайне востребованной, - сообщил Владимир Путин. - По состоянию на 18 мая от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявлений на выдачу единовременной выплаты на 11, по-моему, даже больше, почти на 12 миллионов детей.

Всего же выплата коснется порядка 22 миллионов детей. В целом же эта мера затрагивает более чем 50 миллионов россиян, включая взрослых, уточнил Путин.