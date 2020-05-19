Путин заявил о возможном сдвиге программ по нацпроектам из-за COVID-19

В 2020 году ряд программ в рамках национальных проектов могут остаться нереализованными в силу объективных причин, подчеркнул президент Владимир Путин.

"Какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо", - сказал он на совещании с правительством.

Решение об этом должны приниматься, как выразился глава государства, на ясном глазу. "Но если они будут приниматься нами, то одновременно мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами", - обратил внимание Путин.

Средства, указал он, должны быть использованы в текущих условиях очень грамотно и целевым образом направлены туда, где они сегодня нужнее всего.