Растет опасность переполнения нефтехранилищ в Южной Корее

Места в коммерческих хранилищах нефти и топлива в Южной Корее почти не осталось. Это заставляет крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Азии и некоторые добывающие компании с Ближнего Востока искать другие варианты хранения своей продукции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Financial Times.

Южная Корея занимает пятое место в мире по импорту нефти и четвертое место в Азии по объему коммерческих нефтехранилищ. Их услугами пользуются не только местные НПЗ, но и нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейта из-за близости к главным рынкам сбыта - Китаю и Японии.

Общий объем нефтехранилищ Государственной нефтяной компания Южной Кореи (KNOС) составляет 136 млн баррелей, из них порядка 96 млн баррелей, отведены для стратегических резервов страны, а 40 млн предоставлены местным частным и иностранным компаниям.

Сейчас из-за отсутствия свободного места им приходится нести большие убытки, используя для хранения танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов, объемы которых также почти заполнены.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Южной Кореи в первом квартале на фоне пандемии коронавируса и сокращения спроса на сырье понесли совокупный операционный убыток в размере 4,4 трлн вон (3,6 млрд долларов), что стало худшим в истории показателем.

В сложившейся ситуации правительство Южной Кореи рассматривает возможность сдачи некоторых объемов хранения KNOС в аренду.