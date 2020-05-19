"Аэроэкспресс" отменил большинство поездов до Шереметьево

Большая часть рейсов поездов "Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево временно отменяется, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

С 21 по 31 мая сохранятся рейсы поездов только в 07:05 и 16:05 от Белорусского вокзала и в 06:15, 08:15 и 17:15 из Шереметьево. Отмена большинства других рейсов связана с тем, что аэропорт из-за падения пассажиропотока до 1 июня закрывает переход между терминалами Е (куда прибывает поезд) и В.

В этой ситуации удобнее пользоваться автобусами "Аэроэкпресс", которые идут от метро "Ховрино". Они как раз останавливаются у терминала B, где обслуживаются внутренние рейсы. Автобусы будут курсировать каждые полчаса с 07:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 07:30 до 21:30 в город. Билеты можно купить в мобильном приложении.