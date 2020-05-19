СМИ: Актер "Полицейского с Рублевки" задержан в Москве за наркотики

35-летний российский актер Антон Михаленко, известный по ряду "милицейских" сериалов, в том числе эпизодом в архипопулярном "Полицейском с Рублевки", был задержан в Москве со следами запрещенного вещества "амфетамин" в крови.

Как сообщает KP.RU, неприятный инцидент имел место некоторое время назад, но известно о происшествии стало лишь сейчас.

Согласно информации издания, Михайленко был остановлен правоохранителями, поскольку подозрительно себя вел. В результате актер было направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала: в крови мужчины содержатся запрещенные вещества.

По факту ведется проверка, - рассказал газете источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1.

Антон Михаленко родился 11 июня 1984 года в Саратове. Актер театра, ТВ, с 2004 года - ведущий корпоративных праздников и частных проектов. В 2005-м получил диплом о высшем образовании Саратовского театрального факультета. Через год переехал в Москву. Служил актером антрепризы театра ДрамАнтре, театра имени Рубена Симонова на Старом Арбате. Педагог по мастерству актера "Русской Театральной Школы"

Экранный дебют - в шоу "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований". Далее - "Личная жизнь следователя Савельева", "Пятая стража", "Пятницкий", "Тайный город", "Версия", "Последний мент", "Полицейский с Рублевки", "Свидетели", другие сериалы криминальной и мелодраматической направленности.