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19.05.2020 07:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 2 тысяч студентов столичных медвузов добровольно вышли на работу с пациентами с COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Более двух тысяч студентов столичных медвузов добровольно вышли на оплачиваемую работу с пациентами, у которых COVID-19.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, студентов пригласили на работу в медучреждения, где лечатся заразившиеся коронавирусом, по предложению мэра Москвы Сергея Собянина.

Большинство студентов-медиков выбрали не просто оплачиваемую практику, а именно трудоустройство по соглашению в штат лечебных учреждений.

Помимо заработной платы, включающей городские и федеральные выплаты, для пришедших на работу в стационары ребят предусмотрены те же условия работы и отдыха, как и для уже работающих московских врачей.

- Врачи и весь медицинский персонал находятся на передовой в борьбе в коронавирусной инфекцией, обрушившейся на наш город. Молодые специалисты, студенты-медики, не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам. В рамках практической подготовки они выходят на смены в медицинских учреждениях города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Каждый день к нам поступает большое количество заявлений именно на трудоустройство - договоры об оплачиваемой работе были заключены более чем с 2 тысячами студентами из московских ВУЗов. Помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты, наравне с уже работающими московскими врачами, обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, 235 студентов пополнили ряды младшего медицинского персонала в городских организациях, работающих с COVID-19. В месяц они получают по 115 тысяч рублей. Еще 1140 студентов вузов работают по соглашению в медучреждениях в качестве среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с COVID-19 у них по 175 тысяч рублей. Договор на практику заключен с 670 студентами-медиками. Эта практика так же не бесплатная - за нее платят по 70 тысяч рублей в месяц.

Город со своей стороны заботится о безопасности специалистов - все они в полном объеме обеспечиваются необходимыми в работе с пациентами с коронавирусной инфекцией средствами индивидуальной защиты. Студенты работают уже более чем в 20 главных городских стационарах - НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Морозовской ДГКБ, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, ГКБ № 52, ГКБ №40 Коммунарка, ГКБ 67 им. Ворохобова и других. Работа в этих учреждениях в пору пандемии станет опытом для молодых специалистов, который в будущем, после выпуска из вуза, будет выгодно отличать их на рынке труда от сокурсников при трудоустройстве.

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