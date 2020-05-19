Ставка на новую продукцию

- Мы не работали неделю и потеряли за это время примерно пять миллионов рублей, ведь людям надо платить зарплату, - признает Турсун Ахунов, генеральный директор Ярославского электромашиностроительного завода, выпускающего электродвигатели для разных отраслей экономики.

Чтобы максимально обезопасить работников, на предприятии с самого начала распространения заболевания закупили на проходную очень дорогую аппаратуру, которая "вылавливает" людей с повышенной температурой: издает сигнал тревоги и даже делает фотографию больного и отправляет ее в службу безопасности. В дополнение к чудо-технике здесь используют бесконтактные термометры. Заболевшие респираторными заболеваниями на проходной несколько раз выявлялись, но диагноз COVID-19 никому, к счастью, поставлен не был. Естественно, в цехах тоже соблюдаются все меры безопасности, а часть людей - пожилые и с хроническими заболеваниями - отправлены на больничный.

- У завода долгов нет, налоги и зарплату платим, работаем, держимся, - продолжает гендиректор. - Выручка снизилась, конечно, хотя с января по март у нас был рост процентов на двадцать по сравнению с тем же периодом прошлого года - за счет новой техники. Мы всегда стараемся обновлять линейку выпускаемого высокотехнологичного оборудования, чтобы выдерживать конкуренцию, и благодаря этой новой конкурентоспособной продукции мы, думаю, будем держаться.

Самая большая сейчас проблема, по мнению заслуженного машиностроителя России, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники, академика РАЭН и Международной академии информатизации Турсуна Ахунова, - в ослаблении цепочек "производитель - потребитель". С поставщиками комплектующих проще, потому что они тоже заинтересованы получить деньги за свою продукцию, а вот потребители, даже если деловые связи с ними прочные и давние, планы могут изменить.

- Цепочки ослабли, и это, безусловно, беспокоит, потому что прерваться они могут неожиданно и неизвестно в каком направлении. В любой момент кто-нибудь может из цепочки выпасть, поэтому напряжение пока сохраняется, - признает руководитель предприятия.

Падение спроса на свою продукцию ощутили и на ярославском заводе "Красный маяк", производящем электромеханические вибраторы: существенная доля потребителей такого оборудования - строительные компании, а их работа во многих регионах была приостановлена.

- Да, в Ярославле стройки практически не встали, но это далеко не все наши потребители - доля нашей продукции на российском рынке и в странах СНГ составляет около 45 процентов. Поэтому отгрузка идет, конечно, - и по России, и в Белоруссию, но не в таком объеме, какого бы нам хотелось, - говорит заместитель генерального директора завода Сергей Полищук.

Кроме того, предприятие, как и многие машиностроительные компании, столкнулось с проблемой замороженных поставок импортных комплектующих. Впрочем, заводчане надеются на скорое изменение ситуации к лучшему. И готовятся к этому. В частности, тоже разрабатывают новые виды продукции.

На запасах

Рыбинский завод дорожных машин, со слов его директора Марии Арансон, с нехваткой импортных комплектующих тоже, вероятно, скоро столкнется, если, например, итальянский поставщик не начнет в скором времени их отгружать - пока завод работает на запасах, сделанных на несколько месяцев вперед.

Машиностроительеные компании столкнулись с проблемой замороженных поставок импортных комплектующих

В целом же, по мнению Арансон, коронавирус на предприятии "погоды не сделал" - он просто изменил структуру работы: вместо двух смен люди здесь теперь трудятся в три, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора меньше пересекаться и соприкасаться друг с другом. Кто-то ушел на больничный, кто-то на удаленку.

Здесь больше опасаются процессов, связанных с падением цен на нефть и ростом курса доллара. Кстати, сейчас, боясь обесценивания рубля, потребители технику закупают. Но в случае снижения объемов финансирования дорожных работ, чего исключить по понятным причинам нельзя, спрос на катки, грейдеры и прочее наверняка упадет.

Снижения покупательной способности потребителей не исключают и в рыбинской компании "Русская механика", специализирующейся на выпуске снегоходов и квадроциклов. По словам официального представителя завода Людмилы Филипповой, за апрель, несмотря на нерабочую неделю, предприятие бизнес-план выполнило, подготовив к оправке потребителям заказанные 278 квадроциклов. С середины апреля здесь запущен "зимний" конвейер - по производству снегоходов. Но спрогнозировать будущий спрос на эту технику сейчас сложно.

Поскольку у компании широкая дилерская сеть в российских регионах, это помогает решать проблему сбыта. Однако дилерам пришлось перейти в онлайн, что, естественно, осложнило работу с клиентами, тоже находящимися на самоизоляции. Привычная схема "пришел в дилерский центр - посмотрел, "пощупал", выбрал - купил" сейчас не работает, приходится перестраиваться, а это не всегда просто.

Платить по счетам

Для ярославского "Завода ПСМ" (промышленные силовые машины), по словам его гендиректора Андрея Медведева, самая большая проблема сейчас - работа с партнерами: из-за ухода их в онлайн все процессы замедлились.

- Мы с крупными корпорациями работаем, а они все перешли на удаленку, решения принимаются медленно, контракты подписываются долго, - объясняет глава компании.

Сегодня не все заказчики готовы расплатиться за выполненные работы

Кроме того, довольно большой сегмент продукции предприятия "завязан" на нефтедобычу, а эта отрасль сейчас переживает не самые лучшие времена. Как говорит Андрей Медведев, "никто не хочет вкладываться, бурить, соответственно, востребованность оборудования снижается". Все явственнее ощущаются задержки поставок импортных комплектующих, да и по стране сервисным инженерам компании ездить сейчас очень проблематично, что тоже замедляет некоторые производственные операции.

- Они не могут выехать, особенно в отдаленные территории, потому что во многих регионах приезжих отправляют на 14-дневный карантин, - рассказывает Медведев.

Тем не менее предприятию удается добиваться полной загрузки производства. В частности, за счет заключения новых договоров. Более того, на днях в Тутаеве компания начнет строительство нового завода по выпуску установок больших мощностей на базе дизельных и газовых двигателей. И от проектов развития отказываться не собирается.

А вот у "Научно-технической фирмы НТВ" сейчас, наоборот, появились даже внеплановые заказы, потому что, со слов ее гендиректора Марии Прокофьевой, компания предлагает услуги, позволяющие экономить: изготовление и ремонт шнековых пар, неотложный ремонт оборудования для предприятий.

Правда, сейчас не все заказчики готовы расплатиться за выполненные работы. Благо, давно сотрудничающие с фирмой поставщики отгрузили материалы с отсрочкой в месяц, благодаря чему предприятие смогло выплатить людям зарплату и рассчитаться за аренду. Поэтому, главное сейчас, уверена Мария Прокофьева, - не прервать финансовую цепочку:

- Наш клиент, крупная подмосковная компания, приостановила платежи: мол, неизвестно, что будет, прибережем денежки на черный день. Из-за этого вся цепочка дальше рушится. Потому что деньги "стекают" сверху вниз: то есть мы кому-то заплатим, он - еще кому-то и так далее. А если мы сейчас эти деньги затормозим у себя и скажем: "Нет, ребята, пока подождем", это только усугубит ситуацию. Мы, наоборот, должны поддерживать друг друга. Если сложим ресурсы в кубышку на черный день - когда он наступит, уже ничего не приобретешь.

Компетентно

Галина Пенягина, директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области:

- В настоящее время правительство региона и институты поддержки бизнеса помогают в поиске импортозамещающих комплектующих и товаров, организации производственных цепочек между предприятиями внутри России, а в некоторых случаях и внутри нашей области. Есть сложности и с расширением рынков сбыта, но для этого мы сейчас используем цифровые возможности. Мы уверены, что сейчас настало время поиска новых надежных деловых партнеров, с которыми предприятия продолжат работу после пандемии.

Наталья Рогоцкая, президент Ярославской торгово-промышленной палаты:

- Экстренный опрос предпринимателей, который ЯрТПП провела в начале коронавирусного периода, показал, что главными последствиями распространения инфекции оказались снижение выручки от продаж и неисполнение обязательств по контрактам. На сайте yartpp.ru создан раздел "Бизнес-терапия", где оперативно выкладывается информация, касающаяся изменений в законодательстве, нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность бизнеса, меры господдержки отраслей.

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