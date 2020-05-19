Как переживают пандемию в российской провинции

Каждое утро начинаю с того, что смотрю данные по коронавирусу в Тульской и Калужской областях. Город наш относится к Тульской, но мы на границе с Калужской - до Калуги ближе.

И первую неделю цифры радовали. В Калужской области долго держалась цифра - 12 заболевших. В Тульской ненамного больше. А потом цифры поползли вверх, потом скакнули, и на момент, когда я пишу эти строки, 1795 в Тульской и 1730 в Калужской. И в первой десятке по стране. Что объяснимо - многие работают в Москве, на карантин ринулись в родные места, кто-то и принес проклятый вирус. Попадались в интернете сообщения, что приехавших из столицы встречали чуть ли не дрекольем. Не слыхал у нас о таком.

Карантин у нас и не ощущается. Улицы городка во время эпидемии ничем не отличаются от улиц обычной жизни в будние дни - пусты в любое время суток. Ничто не указывает на карантин, только в магазине красно-белые полоски обозначают дистанцию.

Приехала дочь Аня. Больше месяца не садился за руль, некуда было ехать, а тут надо в Калугу к электричке. Было опасение: а вдруг притормозят на границе областей? А вдруг в Калуге вызову подозрение по возрасту? А вдруг... Ничего "вдруг" не встретилось. Я оформил пропуск - не понадобился. Еду - всюду жизнь. Движение оживленное - на дорогах машин, ну, почти как обычно. А вот когда ждал на вокзале, то через какое-то время почувствовал: что-то не то, не так. Что? А потом дошло: к вокзалу не подъезжают троллейбусы и автобусы, которые в обычные дни один за другим. Общественный транспорт ходит только в утренние и вечерние часы. Подошла электричка, но народу немного, а обычно густой толпой по перрону.

В городке прогулялись с Аней по маршруту, который я показываю всем, кто приезжает ко мне в гости, - через лесхоз. Вышли на откос Оки. Она добросовестно несет свои воды в сторону Каспия. На берегу машины - народ на природе карантинит. Но дистанцию держит.

Время не для туристов и паломников. Фото: Николай Андреев

Аня еще не видела нашу возрожденную древнюю крепость, а вход туда перекрыт. Зачем? Там и в бескарантинные дни редкий люд. Пришлось издали обозревать грозные башни. Кстати, это моя идея - возродить крепость времен засечной черты, это цепь защитных сооружений, которые в XVI-XVII веках на южных и восточных границах Русского царства служили первой преградой от нашествия монголо-татарских и крымских войск.

Как раз перед карантином восстановили здание бывшего уездного дворянского собрания. В нем планируются музеи, кафе, гостиница. Теперь неизвестно, удастся ли все это. Потому что вряд ли в посткарантинном бюджете найдутся средства.

Встретил в магазине Машу, ученицу нашей школы. Семиклассница. Спросил: "И как учеба на удаленке?" - "Плохо. Хочется в школу". И другие школьники говорят: скорей бы в школу. И учителя о том же жаждут - вернуться к нормальному учебному процессу.

Предприятие в городке одно - небольшой молокозавод. Работает, вижу продукцию в магазине. Почта работает - отправил две бандероли. Сходил в нашу поликлинику. Пусто. Никого. Но это я пришел к часу дня, а болезный народ подтягивался утром, к 10, но не очень много. В этот день было 6 посетителей.

Дочка Аня приехала не только в гости, а работать в режиме удаленки. Под офис оборудовали кухню - на столе ноутбук, блокнот, ручка. В 9 утра она занимала рабочее место и до 7, а то и позже. Иногда краткий перерыв - выйти на свежий воздух.

Многие на карантине занялись ремонтом. Фото: Николай Андреев

Поинтересовался у тех, кто занимается индивидуальным предпринимательством, как у них дела. Заказов невпроворот - строят, ремонтируют, отделывают помещения, многие занялись канализацией. Логично: когда еще приводить в порядок дом, если не в период вынужденного безделья. Но и настороженность среди мастеров чувствуется. У меня потек кран, знакомые профессионалы отказывались прийти. Опасались, что я с Москвой связан, мало ли что, вдруг источник вируса?

Ловкие людишки воспользовались карантином, чтобы вытянуть из доверчивых граждан деньги. Постучались ко мне трое - две женщины и мужчина. "Мы из энергосбыта. Принято решение о замене электросчетчиков, пока народ находится дома". Достают бумаги, водят пальцем по списку: фамилия такая-то? Да. Номер лицевого счета такой-то? Да. "Счетчики у нас есть, можете не беспокоиться". Говорю, что прямо сейчас позвоню диспетчеру наших электросетей - прояснить некоторые моменты. И посетители мгновенно засуетились, снова достали список: извините, вам не положено менять - и исчезли.

А жизнь в карантине продолжается.

С печалью читал в интернете, как люди мучаются в больших городах. И как раздражаются, возмущаются, когда видят, что другие беззаботно гуляют по двору. Нет в нашем городке такого, чтобы смотреть в окно и тосковать по свободе. Мы на свободе. Можешь гулять в любом направлении. Но это редко - прогулки. Полно работы по хозяйству: устраивать грядки, колоть дрова, наводить порядок вокруг дома, сделать крыльцо. Выбираюсь только в магазин.

Мне кажется, что после эпидемии поменяется отношение общества к жизни в мегаполисе и маленьких городах. И кто знает, может быть, какие-то организации и производства передвинутся в нашу сторону. Мы можем принять. Здесь свобода!