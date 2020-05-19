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19.05.2020 11:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие отрасли промышленности пострадали в Москве из-за ограничений

Текст: Ирина Огилько
С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия Москвы, которые временно приостанавливали свою деятельность на период ограничений. Из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711. Наиболее сильно пострадали от простоя производители мебели, бумаги и резиновых изделий. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В период ограничений продолжали свою деятельность 350 промышленных предприятий Москвы, они обеспечивали город продуктами, лекарствами, стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. С 12 мая поэтапно еще 361 предприятие восстановило свою работу.

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"Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили три группы - менее пострадавшие, пострадавшие и наиболее пострадавшие. На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий", - рассказал вице-мэр.

Заммэра также отметил, что к пострадавшим отнесены пищевая и текстильная промышленность, производство электронного оборудования и ремонт машин, а к наиболее пострадавшим - производство мебели, бумаги и резиновых изделий.

Фото: РИА Новости
В Подмосковье вернулись к работе промышленные предприятия

Нефтяная промышленность и фармацевтика относятся к менее пострадавшим отраслям: объем загруженности их мощностей в апреле 2020 года по сравнению с апрелем прошлого года снизился на 4-8%.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, ключевым условием возобновления и продолжения деятельности является строгое соблюдение мер безопасности сотрудников. "Предприятия возобновили свою работу при условии строго соблюдения мер безопасности сотрудников, сегодня ежедневно на работу в промышленности выходит 381 тыс. человек, все они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить тестирование. При этом без острой необходимости люди на рабочие места не привлекаются: 31 тыс. сотрудников работают в удаленном режиме, а еще 16 тыс. находятся в отпусках", - добавил он.

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