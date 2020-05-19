Куда жители российской столицы смогут этим летом отправиться на отдых?

Как же ждали москвичи лета еще зимой! Строили планы с отдыхом на море, поездками за границу, путешествиями с родными или друзьями. Коронавирус спутал все карты. Сначала изолировал москвичей на два месяца от учебы и работы. Потом наступила пора определяться с отпусками и каникулами, но и тут снова непонятно: куда можно ехать-то?

Пока непонятно, как будут работать авиакомпании, поэтому можно подумать о путешествии на машине. В июне дороги к морю еще не будут забиты. Фото: Владимир Аносов

Что делать со школьниками, если столичные власти честно сказали: первой и второй смены в лагерях не будет. Регионы не готовы принять в свои здравницы мальчишек и девчонок. Проведение городской программы "Московская смена" рискованно возникновением очагов заболевания. Поэтому, если и будет лагерь, то не раньше третьей смены, в августе. Итак, куда податься бедному москвичу?

Впрочем, есть хорошая новость. Российские туроператоры возобновили бронирование отелей дома, в родной стране. Предлагают множество вариантов отдыха всей семьей с середины июня. Например, авиабилеты в Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Геленджик и Анапу сейчас не превышают тысячи рублей с человека, а цена трехместного номера в отеле на семь дней начинается от 15 тысяч рублей. Таким образом, московская семья с одним ребенком может разместиться на побережье Черного моря, потратив не больше 30 тысяч рублей. "В прошлом году самыми популярными направлениями у отдыхающих с детьми были Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Средняя стоимость авиабилета с вылетом с 1 июня по 31 августа составляла 7 400 рублей", - напомнила Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Но москвичи уже поняли: загадывать на месяц вперед нужно осторожно. Многие от отпуска решили просто отказаться, говорят, наотдыхались во время самоизоляции. Вот и опросы исследовательского холдинга "Ромир" показывают: в апреле больше половины (51%) жителей столицы решили перенести отпуск на более позднее время. А все, у кого есть дача или возможность арендовать загородный дом, планируют именно там и провести отпуск, говорит Дмитрий Вальяно, руководитель департамента внутреннего туризма компании "Домашний отдых". Уже в марте арендовать участки в Подмосковье стали на 14% больше, чем в прошлом году. "Отправиться на дачу - это возможность для многих переждать эпидемию в безопасности, отдохнуть на свежем воздухе или поработать на удаленке", - поясняет замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. По ее словам, в этом году приходит в два раза больше заявок на аренду загородных коттеджей и дач на лето. Москвичам важно, чтобы рядом были лес и река, баня на территории, продуктовые магазины и аптеки в пешей доступности. Рассматривают как экономварианты - до 50 тысяч рублей за месяц, так и высокобюджетные.

Тем, кому все-таки не терпится отправиться в далекое путешествие, глава Роспотребнадзора Анна Попова напоминает, что в условиях распространения эпидемии отпуск за границей лучше не планировать. Туроператоры запустят первые зарубежные туры в лучшем случае в августе. Да, Черногория, Турция, Греция, Хорватия, Болгария, Кипр и Таиланд планируют начать туристический сезон с 1 июня. Но в условиях неопределенности из-за коронавируса российские туроператоры объявили об аннулировании всех зарубежных туров на июнь, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Компании предлагают перенести поездки и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздние даты.

Выбираем приключенческие туры в леса и горы

Эксперты тверды: надежнее планировать путешествие по России. Тем более что у москвичей традиционно высокий интерес к Санкт-Петербургу с его культурно-экскурсионным туризмом, ну и к пляжным курортам на Черном, Азовском, Каспийском и даже Балтийском море, а также санаторному отдыху. Власти Краснодарского края объявили, что с 1 июня в регионе начнут открываться лечебно-профилактические санатории с медлицензией. Правда, прогулки за их пределами будут запрещены, а если у кого-нибудь из отдыхающих обнаружат инфекцию, пансионат ­переведут в режим обсервации на две недели. Среди новшеств - выбор приключенческих туров, которые предлагают российские туроператоры. Путешествия в леса и горы, где никогда нет массового скопления людей. Андрей Игнатьев, президент Российского союза туриндустрии (РСТ), советует москвичам присмотреться к Карелии, Алтайскому краю, Байкалу, Кавказу, Камчатке и ­Сахалину.