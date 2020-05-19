Мини-экскурсии по музеям проекта "Москвастобой" посмотрели 12 млн раз

Видеоролики проекта #Москвастобой, акции #ЧитаемДекамерон в официальном аккаунте комитета по туризму города Москвы в TikTok посмотрели более 12 миллионов посетителей. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в аккаунте размещено более 90 роликов, среди которых короткие видео о Москве, анонсы интересных экскурсий проекта #Москвастобой, новых выпусков акции #ЧитаемДекамерон, а также многое другое. Всего эти видео суммарно набрали более 85 тысяч лайков.

Например, онлайн-посетителям доступны увлекательные короткие виртуальные туры и экскурсии по целому ряду музеев, среди которых Третьяковская галерея, Московский зоопарк, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Еврейский музей и центр толерантности, Музей русского импрессионизма, Музей Востока, Государственный исторический музей и другие культурные и выставочные площадки столицы. Здесь можно увидеть мини-экскурсии по музею-заповеднику "Царицыно" и "Коломенскому", Ботаническому саду МГУ "Аптекарский огород", музеям ВДНХ и многому другому.

На площадке проводятся эксклюзивные прямые трансляции. Например, зрители уже смогли увидеть постановки "Эгопойнт" от театра "Балет Москва", а также присоединиться к утренней зарядке с артистами балета.