Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей

Московским бизнесменам предоставили льготные кредиты и реструктурировали действующие займы почти на 9 миллиардов рублей. Такие данные приводит "Газета.Ru" со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

Так, более четырех тысяч бизнесменов обращались за поддержкой в виде беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. В итоге банки одобрили 1505 обращений на сумму 3,6 млрд рублей. Фактически было выдано 837 кредитов на сумму 1,8 млрд рублей.

Предприниматели также подавали заявки на кредитные каникулы. Из 3622 заявок было одобрено более 88 процентов на 4,9 млрд рублей.

Кроме того, банки одобрили 49 обращений из 72 о реструктуризации долга на сумму 2,2 млрд рублей.